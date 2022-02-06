Испания

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В матче 23 тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле уверенно обыграла мадридский Атлетико со счетом 4:2.

Относительно быстро команды обменялись забитыми голами — на восьмой минуте Карраско в касание замкнул передачу с фланга от Суареса, но спустя две минуты Альба красивейшим ударом отправил мяч точно в дальний угол ворот Облака.

Затем на 21 минуте Гави точным ударом головой вывел "блаугранас" вперед, а в концовке первого тайма Араухо укрепил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма Даниэль Алвес мощно приложился по мячу, прошив Облака. "Матрасники" пытались вернуться в игру, но гол Суареса им не сильно помог.

На 69-й минуте Алвес заработал красную карточку за грубый фол и был удален с поля, но команда Диего Симеоне не смогла воплотить численное преимущество в забитые мячи.

Обзор матча:

Барселона — Атлетико 4:2

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 — Карраско, 8, Суарес, 58

Барселона: тер Штеген — Алвес, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри — Гави (Дест, 70), Ферран, Адама (Обамеянг, 61).



Атлетико: Облак — Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Кунья, 55) — Карраско, Де Пауль, Коке (Эррера, 76), Лемар (Мандава, 55) — Фелиш (Корреа, 56), Суарес.



Предупреждения: Альба, Ф. де Йонг — Васс, Эррера



На 69-й минуте был удален Даниэль Алвес (Барселона) (неспортивное поведение).