Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

23 тур испанской Примеры подарил нам лучший матч Барселоны в сезоне, интересный матч за зону Лиги чемпионов, и многое другое.

Лучший матч Барселоны в этом сезоне!

Признайтесь честно, вы ожидали увидеть нечто подобное в исполнении Барселоны? Каталонцы в последнее время приучили нас к диаметрально противоположным результатам и тут такое выступление, в лучших традициях старой/доброй каталонской дружины. Подобные встречи и закладывают фундамент для дальнейших успехов в будущем!

тер Штеген – Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба – Педри (Нико Гонсалес, 66), Бускетс, Фрэнки де Йонг – Адама Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес, Гави (Дест, 71)

Облак – Врсалько (Васс, 46), Савич, Х. Хименес, Эрмосо (Кунья, 55) – де Пауль, Коке (Э. Эррера, 76), Лемар (Мандава, 55) – Феррейра Карраско, Луис Суарес, Жоау Фелиш (А. Корреа, 56)

Как описать эту игру? Самое главное, что необходимо понимать – у каталонцев не было града моментов, а Ян Облак не сделал ни одного сэйва. Что это значит? То, что "кулес" все свои голы в матче забили с четырех ударов в створ, продемонстрировав дьявольскую эффективность. Это нисколько не умаляет заслуг команды Хави, а лишь показывает, что если бы не стопроцентная реализация, то результат этого матч мог быть иным. Особенно по итогам первого тайма!

Янник Феррейра Карраско забил наиболее быстрый гол "матрасников" на Камп Ноу с...февраля 2005 года, когда Фернандо Торрес поразил ворота каталонцев на 37 секунде встречи! Удивительно, что бельгиец в момент голевого удара оказался на позиции Луиса Суареса, который и ассистировал партнеру с фланга.

В какой-то момент показалось, что "матрасники" теперь могут традиционно откатиться к своим воротам и играть "от печки", но не тут-то было! Все планы парням "Чоло" Симеоне поломал неожиданный "триггер" от Жорди Альбы (см. голы тура), четко щелкнувшего в дальний угол с лету после передачи от Дани Алвеса. Не стареют душой ветераны, как говорится!

Второй мяч пришел относительно быстро – это один из десанта зимних новичков Адама Траоре классно качнул Марио Эрмосо и выдал идеальный навес точно на голову Гави. О Траоре хочется отдельно сказать пару слов.

Воспитанник Барселоны выглядел очень свежо, помимо ассиста вспарывая свой фланг. В эпизоде с первым голом хозяев он упустил мяч, тут же вступил в отбор, затем потерял его снова, но это даже пошло на руку команде. Из 5 попыток дриблинга некогда лидер Вулверхэмптона успешно закончил две, но его игра, как и еще одного новичка Торреса из Манчестер Сити, именно тот глоток свежего воздуха, который сейчас критически необходим коллективу с Камп Ноу.

Дани Алвес, к слову, стал наиболее возрастным автором гола в Ла Лиге в этом столетии (38 лет и 276 дней) после Донато, Хорхе Молины и Хоакина.

Под занавес первого тайма Рональд Араухо расстрелял Яна Облака после неразберихи в штрафной гостей, а во второй половине встречи свое веское слово молвил неутомимый Алвес, словно из пушки вонзивший мяч в сетку под аккомпанемент изображающего опеку Жоау Фелиша.

Луису Суаресу удалось отквитать один мяч (кстати, снова не праздновал, как и обещал), когда Ферран Торрес застрял и не выдержал офсайдную линию, но на большее Атлетико не хватило. И это при том, что красную карточку перед собой увидел…опять Дани Алвес.

Очень крутая и эмоциональная победа, которая просто обязана придать сил и уверенности в этих самых силах лихой и симпатичной банде легендарного Хави.

Бетис несколько ухудшил положение в борьбе за зону Лиги чемпионов

В преддверии поединка с Леванте подопечные Мануэля Пеллегрини "всухую" уступили Вильярреалу в родных стенах.

Руи Силва – Бельерин, Песселья, Бартра, Х. Миранда – Г. Родригес, А. Гуардадо (Родри, 59) – Каналес, Фекир (Тельо, 87), Хуанми (Руибаль Гарсия, 84) – Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 59)

Рулли – Фойт (Орье, 64), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса – Чуквуэзе (Й. Пино, 77), Капу, Парехо, А. Морено (Ло Чельсо, 77) – Алькасер (Данжума, 63), Ж. Морено (Тригерос, 35)

Игра получилась достаточно вязкой и не слишком богатой на явные голевые возможности. Как говорится, нашла коса на камень, а более фестивальный футбол Бетиса наткнулся на железную дисциплину и "засушливую" игру "подводников".

По сути, кроме гола Пау Торреса в первом тайме и вспомнить то нечего. Скорее, обе команды боролись, чем играли в футбол – 19 фолов тому подтверждением.

После пропущенного мяча севильский коллектив ринулся отыгрываться, но никак не мог довести дело до какой-то конкретики. Однажды мяч после удара Набиля Фекира с острого угла немного разминулся с дальней штангой, а в середине второго тайма арбитр лишь после консультации с ВАР отменил одиннадцатиметровый в ворота Вильярреала за попадание игрового снаряда в локоть вышедшего на замену Сержа Орье.

А банда Унаи Эмери под занавес забила еще однажды. Этьен Капу смачным ударом после откидки от Ману Тригероса снял паутину с правой "девятки" ворот Руи Силвы.

Вот так даже без повредившегося по ходу первой половины встречи Жерара Морено и уехавшего на Кубок Африканских Наций Булайе Диа "желтая субмарина" не испытала ни малейших проблем в созидании, попутно заскочив в еврокубковую зону. Бетис рискует в скором времени выпасть из четверки, если не продолжит стабильно набирать очки! Барселона и другие конкуренты все ближе и ближе в таблице.

Реал дожал Гранаду на Сантьяго Барнабеу

В свете очередной очковой потери Севильи "сливочные" могли вновь нарастить отрыв от подопечных Хулена Лопетеги. С горем пополам им это удалось.

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 84) – Модрич (Дани Себальос, 84), Камавинга (Феде Вальверде, 46), Кроос – Асенсио, Иско (Йович, 65), Родриго (Эден Азар, 65)

С горем пополам по счету, но не по игре. Мадридцы владели ощутимым преимущество большую часть встречи, заставляя бедного Луиша Максимиану вытворять чудеса в рамке. Португальский кипер сделал десять сэйвов в этой игре, причем некоторые из них были из разряда подвигов.

К примеру, на 44 минуте у Иско были все шансы прошить его ударом с лету, но Максимиану не дрогнул. А как он вытащил плотный удар Марко Асенсио из ближнего угла на 61 минуте?! Правда, долго так продолжаться не могло, хотя пример того же Кадиса с их традиционно великолепным Жеремиасом Ледесмой на последнем рубеже доказывает, что и такой Реал можно остановить, но это был не тот случай.

Вы наверняка задаетесь вопросом о составе "бланкос" на этот матч. Нет, это не ротация от Карло Анчелотти, точнее, ротация, но вынужденная. Минус Бензема, Винисиус, Каземиро, Лукас Васкес и Ферлан Менди – довольно серьезные потери. Зато ближайшие резервисты не подкачали!

Единственный гол своим фирменным дальним ударом забил как раз Асенсио и это уже не первый раз, когда испанец отличается голом в самый ответственный момент в этом сезоне.

Достаточно вспомнить его мяч в ворота Алькояно в Кубке короля, по итогу ставший победным, хет-трик Мальорке и важнейший гол Атлетико в дерби Мадриленьо.

Коротко об остальных:

- Хетафе уверенно разделался с продолжающим свободное падение Леванте (3:0). "Городские" открыли счет уже на 43 секунде (!) встречи усилиями Энеса Унала, четко головой вонзившего мяч в ближний угол после подачи Арамбарри с углового, а исходе получаса игры все тот же турок роскошным ударом (см. голы тура) удвоил преимущество своей команды. Ну а в компенсированное ко второму тайму время Борха Майораль блестяще протащил мяч в штрафную, а Карлес Аленья сыграл как по учебнику – принял его, вторым касание положив игровой снаряд в дальний уголочек. Мадридско-каталонский гол какой-то получился, не находите? :-)

- В последнее время разыгрался Эльче. Команда Франсиско Родригеса достойно зарубилась с мадридским Реалом в Кубке короля, затем отобрала у "сливочных" очки в чемпионате, а станом на вечер субботы единолично возглавила таблицу, если считать результаты в пяти последних матчах. Словом, вылет симпатичному коллективу вряд ли грозит. Кризисный Алавес был повержен без шума и пыли. "Уничтожители бобов" выиграли первый тайм благодаря взятию ворот, конечно же, Хоселу, замкнувшего кросс Луиса Риохи, но Эльче зарядился спортивной злостью, накидав сопернику три мяча во второй сорокапятиминутке. Второй и третий голы "зелено-белых" вышли какими-то уж больно простыми, когда Пере Милья и Фидель в касание, будто на тренировке, расстреливали голкипера Депортиво хлесткими ударами. Вот так многие предвещали скромному клубу из провинции Аликанте вылет, а он в ближайшее время может обезопасить себя от вылета, причем вполне по делу!

- Кадис неудачно съездил на остров, позволив Мальорке добыть минимальную победу (2:1). "Желтой субмарине" удался быстрый гол авторства Рубена Алькараса (см. голы тура, просто космос!), но этого, вкупе с традиционно надежной игрой Жеремиаса Ледесмы в воротах, оказалось недостаточно для набора очков. Гости привезли себе два пенальти, которые уверенно реализовали Сальва Севилья и Ведат Мурики (может после провалища в Лацио хотя бы в Примере косовару удастся показать хоть какой-то уровень?).

- Сельта одолела Райо Вальекано на своем поле (2:0). Оба мяча галисийцев записал на свой счет полузащитник Браис Мендес. В первом эпизоде он здóрово воспользовался неудачным выносом голкипера "пчел" Столе Димитриевски, а во втором тайме он оказался расторопнее всех на ближней штанге. У Райо три поражения при одной ничьей в последних четырех матчах. Чтобы вы понимали всю несправедливость этих результатов приведем вам следующие цифры – в этих встречах команда Андони Ираолы нанесла 62 удара по вражеским воротам, а суммарный xG составил всего-то 3,71, что критически мало при таком-то количестве выстрелов. Все дело в том, что Вальекано попросту разучился забивать и даже отсутствием Радамеля Фалькао в половине из этих поединков оправдаться сложно. Жалкие 10 ударов в створ, при двух "нулях" во встречах с мадридским Атлетико и Сельтой – это уже тенденция. Необходимо срочно что-то делать с этим!

- Севилья продолжает терять очки и рискует попрощаться с мечтами о чемпионстве уже в ближайшее время, если эта серия продолжится. О нулевке с Осасуной и писать-то особо нечего. В самой концовке встречи "нервионцы" имели возможность добыть свои излюбленные в этом сезоне 1:0 (6 из 13 побед в этом чемпионате были добыты именно с таким результатом!), но Иван Ракитич не сумел переиграть Серхио Эрреру с одиннадцатиметровой отметки.

- Встреча Валенсии и Реал Сосьедада на Месталье не удалась в голевом плане (0:0). Можно сказать, что это был матч-бенефис обоих вратарей. Особенно в этом плане выделился кипер "летучих мышей" Георгия Мамардашвили, потащивший парочку действительно опасных ударов, но и его протеже Алекс Ремиро также не дремал. Баски были чуть ближе к победе, но упомянутые выше сэйвы грузинского голкипера + сбитый прицел у футболистов (как Порту на 72 минуте умудрился не закрутить мяч в правую "девятку"?!), но матч так и докатился к безголевой ничьей.

- В завершении тура Атлетик Бильбао добыл волевую победу над Эспаньолом (2:1). Команды обменялись быстрыми голами. Сперва новичок "попугаев" Тонни Вильена открыл счет после передачи Хавьера Пуадо, но баски достаточно быстро отыгрались усилиями Оскара Сансета и Иньиго Мартинеса.

Интересные факты:

- Хетафе выиграл три последних домашних матча против Леванте в рамках Ла Лиги.

- Хоселу принял непосредственное участие в 81,2% голов Алавеса в этом сезоне Примеры! Настоящий вожак! Страшно представить, где были бы "уничтожители бобов" без своего лидера.

- Пере Милья оформил два дубля в период выступлений за Эльче, что является лучшим результатом для игрока этого клуба наряду с Жонатасом в этом веке!

- Алавес последний раз побеждал еще в ноябре прошлого года (2:1 против Леванте!), проведя следующие 11 матчей без побед!

- Кадис пропустил наибольшее количество пенальти в топ-лигах Европы (7) после Специи и Райо Вальекано (у них 8).

- Ведат Мурики стал первым игроком из Косово, забивавшем в разных топ-чемпионатах Старого Континента (Лацио и Мальорка).

- Только игроки Атлетика из Бильбао с сезона-2012/13 забили больше чисто испанских "дуплетов", чем представители Сельты (36 против 33).

- Райо Вальекано нанес 11 ударов по воротам Сельты, что является наибольшим количеством выстрелов для команды, ни разу не попавшей в створ ворот по ходу одной игры.

- Иван Ракитич не забил пенальти впервые с февраля 2014 года (!), когда не сумел поразить ворота Валенсии. Между тем ударом с "точки" и нынешним в игре с Осасуной он реализовал все семь попыток во всех турнирах. Сплоховал в такой ответственный момент!

- Валенсия впервые с марта 2019 года сыграла в нулевую ничью. Тогда ее соперником был…Хетафе под руководством некого Хосе Бордаласа.

- Жерар Пике сравнялся с Карлесом Пуйолем по количеству поединков за Барселону во всех турнирах – 593! Впереди лишь Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Хави и Лионель Месси.

- Жорди Альба забивал в шести последних розыгрышах Ла Лиги, а его мяч в ворота Атлетико стал для него первым в этом сезоне.

- Атлетико Мадрид впервые с января 2015 года пропустил 3 и больше голов в первом тайме. Последний раз это случилось как раз против Барселоны в Кубке Испании.

- Дани Алвес стал первым игроком Барселоны как минимум с сезона-2004/05, который в одном матче сделал гол+пас, а также был удален с поля в матче Ла Лиги.

- Атлетико Мадрид в третий раз при каденции Диего Симеоне пропустил 4 и больше мячей в рамках Ла Лиги.

- Все восемь голов Пау Торреса в чемпионате были забиты со стандартного положения (шесть из них с угла поля) и четыре из них – головой (50%).

- Вильярреал выиграл восемь игр против Бетиса в Примере. Больше, чем у любой другой команды с сезона-2016/17.

- Марко Асенсио забил четыре гола в этом сезоне из-за пределов штрафной. Больше любого другого игрока Ла Лиги!

- Голкипер Гранады Луиш Максимиану, в свою очередь, установил рекорд сезона в Примере по количеству сэйвов в одной игре – 10.

- Атлетик Бильбао добыл наибольшее количество побед во всех испанских турнирах в календарном 2022 году – 7!

Лучший гол 23 тура:

Энес Унал (Хетафе)

Рубен Алькарас (Кадис)

Жорди Альба (Барселона)

Этьен Капу (Вильярреал)

Марко Асенсио (Реал Мадрид)

Тонни Вильена (Эспаньол)