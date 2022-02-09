Каталонцы договорились с известным стриминговым сервисом о сотрудничестве.
камп ноу, getty images
09 февраля 2022, 10:18
Каталонская Барселона договорилась о сотрудничестве с стриминговым сервисом Spotify.
Команда получит 280 млн евро за три года, а стадион будет называться Spotify Камп Ноу. Кроме того, сделка включает в себя рекламу на футболках мужской и женской команд и на задней части тренировочных маек, передает Альберт Роже.
Spotify — это платформа потоковой передачи музыки, которая насчитывает у себя 381 миллион пользователей, из которых 172 миллиона являются платными потребителями.
Платформа потоковой передачи музыки насчитывает у себя 381 миллион пользователей, из которых 172 миллиона являются платными потребителями.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4603511-barselona-smenit-nazvanie-stadiona-iz-za-novogo-kontrakta-so-spoyify.html?utm_source=copypaste
Отметим, что Барселона последнее время испытывает финансовые трудности после неудачной политики Хосепа Бартомеу.
Ранее сообщалось, что гендиректор Барселоны покинул свой пост по семейным причинам.