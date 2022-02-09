Испания

Каталонцы договорились с известным стриминговым сервисом о сотрудничестве.

Каталонская Барселона договорилась о сотрудничестве с стриминговым сервисом Spotify.

Команда получит 280 млн евро за три года, а стадион будет называться Spotify Камп Ноу. Кроме того, сделка включает в себя рекламу на футболках мужской и женской команд и на задней части тренировочных маек, передает Альберт Роже.

Spotify — это платформа потоковой передачи музыки, которая насчитывает у себя 381 миллион пользователей, из которых 172 миллиона являются платными потребителями.

Платформа потоковой передачи музыки насчитывает у себя 381 миллион пользователей, из которых 172 миллиона являются платными потребителями. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4603511-barselona-smenit-nazvanie-stadiona-iz-za-novogo-kontrakta-so-spoyify.html?utm_source=copypaste

Отметим, что Барселона последнее время испытывает финансовые трудности после неудачной политики Хосепа Бартомеу.

Ранее сообщалось, что гендиректор Барселоны покинул свой пост по семейным причинам.