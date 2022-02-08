Сециалист будет выполнять свои обязанности до назначения нового гендиректора в каталонском клубе.
Ферран Ревертер, ФК Барселона
08 февраля 2022, 15:59
Генеральный директор Барселоны Ферран Ревертер в ближайшее время покинет свою должность в каталонском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".
В заявлении клуба говорится, что 49-летний специалист подал в отставку по семейным причинам.
Также отмечается, что Ревертер продолжит выполнять свои функции в клубе до назначения нового генерального директора.
Напомним, что Ревертер занимал свой пост с 1 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что Барселона получит от нового спонсора 280 миллионов евро за три года.