Испания

Сециалист будет выполнять свои обязанности до назначения нового гендиректора в каталонском клубе.

Генеральный директор Барселоны Ферран Ревертер в ближайшее время покинет свою должность в каталонском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

В заявлении клуба говорится, что 49-летний специалист подал в отставку по семейным причинам.

Также отмечается, что Ревертер продолжит выполнять свои функции в клубе до назначения нового генерального директора.

Напомним, что Ревертер занимал свой пост с 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Барселона получит от нового спонсора 280 миллионов евро за три года.