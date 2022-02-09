Испания

Наставник Атлетика рассказал о своем опыте работы с Валенсией.

Главный тренер Атлетика Бильбао Марселино Торал рассказал о своей работе в Валенсии, с которой он работал на протяжении двух лет.

Специалист считает, что если бы руководство ему не помешало — команда могла бы побороться за чемпионство.

"У нас была команда-победитель с большим запасом для прогресса. Мы создали действительно классную команду, но в один миг все было разрушено.

Для всего тренерского штаба такое прощание с командой было большим ударом — увольнение было несправедливым и капризным. Команда имела все шансы побороться за Ла Лигу.

В Атлетике мы столкнулись с возможностью тренировать великий клуб с действительно уникальной философией — ни в одной команде мира не играет столько уроженцев города, где базируется клуб", — приводит слова Марселино Marca.

Отметим, что за время в Валенсии испанский тренер сумел с командой завоевать Кубок Испании в сезоне 2018/19.

Ранее Марселино оценил шансы Атлетика на Кубок Испании в этом году.