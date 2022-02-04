Испания

Наставник "басков" поделился своими мыслями после игры со "сливочными".

Главный тренер Атлетика Гарсия Торал Марселино прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против мадридского Реала (1:0).

"Очень счастлив, горжусь работой игроков и поддержкой со стороны болельщиков. Очень трудно выбить последовательно Барселону и Реал. В то же время, нам еще предстоит пройти долгий путь. Устранение двух великих игроков не означает, что это приведет нас к финалу.

Особая ночь снова стала волшебной. Я не ставлю целей перед Атлетиком в январе. Мы наслаждаемся результатами, которые были добыты работой игроков, но впереди важная игра против Эспаньола в чемпионате и мы должны быть готовы, чтобы одержать победу и подняться в турнирной таблице", — приводит слова Марселино AS.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Атлетик — Реал.