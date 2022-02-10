Испания

"Огурцы" сделали важный шаг в направлении финала.

Бетис в рамках поединка первого полуфинала Кубка Испании отправился в гости к Райо Вальекано и добился победы со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на пятой минуте встречи, но затем пропустили по голу в середине каждого из таймов.

Райо Вальекано — Бетис 1:2

Голы: Гарсия, 5 — Иглесиас, 26, Карвальо, 68

Райо Вальекано: Димитриевски — Балиу, Суарес, Катена,Гарсия — Гарсия, Комесанья (Нтека, 75), Оскар, Трехо (Сисс, 82) — Гвардиола (Фалькао, 62), Паласон (Бебе, 76).

Бетис: Руй Силва — Сабали, Руис, Бартра, Морено — Карвалью, Родригес — Хуанми (Тельо, 66), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90) — Руибаль (Бельерин, 85).

Предупреждения: Оскар — Силва