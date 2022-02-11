Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.

В первом полуфинальном поединке Кубка Испании-2021/22 баскский Атлетик не сумел в полной мере воспользоваться преимуществом родного Сан Мамес, упустив победу над Валенсией. Команды отличились голами по обе стороны от экватора поединка.

Обзор матча:

Райо Вальекано — Бетис 1:2

Голы: Гарсия, 5 — Иглесиас, 26, Карвальо, 68

Райо Вальекано: Димитриевски — Балиу, Суарес, Катена,Гарсия — Гарсия, Комесанья (Нтека, 75), Оскар, Трехо (Сисс, 82) — Гвардиола (Фалькао, 62), Паласон (Бебе, 76).

Бетис: Руи Силва — Сабали, Руис, Бартра, Морено — Карвалью, Родригес — Хуанми (Тельо, 66), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90) — Руибаль (Бельерин, 85).

Предупреждения: Оскар — Силва.

На 45+1 минуте был удален Максимилиано Гомес (неспортивное поведение, не на поле).