Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Севилья в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Эльче и добилась победы.

Хозяева поля смогли распечатать ворота соперника лишь в середине второй половины игры, но сняли все вопросы уже через шесть минуты.

Обзор матча:

Севилья - Эльче 2:0

Голы: Гомес, 70, Мир, 76

Севилья: Буну — Рекик, Диего Карлос, Кунде — Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 90), Гомес, Жордан (Дилэйни, 60), Корона (Рафа Мир, 60) — Мартиаль (Фернандо, 82), Эн-Несири (Мунир, 46).

Эльче: Бадия — Паласиос (Барраган, 39), Роко, Верду, Мохика — Фидель (Пасторе, 58), Маскарель, Гумбау (Кике Перес, 74), Моренте (Хосан, 73) — Каррильо, Милья (Пьятти, 74).

Предупреждения: Акуна — Верду, Гумбау, Бадия, Пасторе, Роко