Испания

Французских футболистов напрямую готовят к первому матчу против ПСЖ.

Мадридский Реал в ближайшие несколько дней ожидает пара серьезных вызовов в виде гостевых поединков против Вильярреала и французского Пари Сен-Жермен в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА соответственно.

Вильярреал — Реал. Накануне

Особое внимание в процессе подготовки "сливочных" к игре на поле Эстадио де ла Серамика уделялось кадровому потенциалу коллектива Карло Анчелотти, который уже не первую неделю страдает из-за отсутствия травмированных Карима Бензема и Ферлана Менди.

Французские нападающий и защитник начали работу с командой на тренировочных занятиях по ходу этой недели, однако итальянский наставник Карло Анчелотти в итоге предпочел оставить их вне заявки на предстоящий выезд в Вильярреал.

Заявка Реала на игру против Вильярреала:

Голкиперы: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Даниэль Себальос, Иско, Эдуарду Камавинга;

Нападающие: Эден Азар, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Как сообщает испанская пресса, без возникновения непредвиденных ситуаций, оба ранее травмированных отправятся вместе с командой в Париж для проведения еврокубковой игры.

Отметим, что матч Вильярреал — Реал состоится 12 февраля, начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.