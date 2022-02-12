Французских футболистов напрямую готовят к первому матчу против ПСЖ.
Ферлан Менди (слева) и Карим Бензема, Getty Images
12 февраля 2022, 07:35
Мадридский Реал в ближайшие несколько дней ожидает пара серьезных вызовов в виде гостевых поединков против Вильярреала и французского Пари Сен-Жермен в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА соответственно.
Вильярреал — Реал. Накануне
Особое внимание в процессе подготовки "сливочных" к игре на поле Эстадио де ла Серамика уделялось кадровому потенциалу коллектива Карло Анчелотти, который уже не первую неделю страдает из-за отсутствия травмированных Карима Бензема и Ферлана Менди.
Французские нападающий и защитник начали работу с командой на тренировочных занятиях по ходу этой недели, однако итальянский наставник Карло Анчелотти в итоге предпочел оставить их вне заявки на предстоящий выезд в Вильярреал.
Заявка Реала на игру против Вильярреала:
Голкиперы: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Даниэль Себальос, Иско, Эдуарду Камавинга;
Нападающие: Эден Азар, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Как сообщает испанская пресса, без возникновения непредвиденных ситуаций, оба ранее травмированных отправятся вместе с командой в Париж для проведения еврокубковой игры.
Отметим, что матч Вильярреал — Реал состоится 12 февраля, начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.