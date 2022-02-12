Испания

Оказалось, что клуб прописал такую возможность в соглашении с игроком.

Контракт защитника лондонского Челси Сезара Аспиликуэты завершается уже следующим летом, в результате чего футболист получил возможность проводить непосредственные переговоры с другими клубами в минувшее трансферное окно, однако так и не смог прийти к какому-либо соглашению о переходе.

Сообщалось, что 32-летний исполнитель является приоритетным подписанием для каталонской Барселоны в следующий период переходов, однако судьба этой сделки может быть решена даже без участия самого игрока и "блаугранас".

Дело в том, что, как сообщает испанская пресса, в контракте Аспиликуэты с Челси есть специальный пункт, активировав который лондонский клуб получит возможность продлить действующее соглашение еще на два года, даже без учета пожеланий самого футболиста.

Таким образом, Сезар теперь будет вынужден запрашивать свой уход непосредственно у руководства "синих", которое, с учетом тяжелой кадровой ситуации в линии обороны, могут заблокировать любые переговоры игрока с другими клубами.

Иным вариантом для Барселоны в таком случае называется фланговый защитник амстердамского Аякса Нуссаир Мазрауи.

Отметим, что Аспиликуэта сыграл уже 29 матчей в текущем сезоне в составе Челси, забив один гол и отдав три голевые передачи.