Испания

Вингер каталонцев испытывает проблемы со здоровьем.

Полузащитник Адама Траоре не принимал участия в тренировке Барселоны накануне встречи с Эспаньолом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Траоре испытывает проблемы с желудком, из-за чего был вынужден пропустить тренировку. Тренерский штаб каталонцев уверен, что вингер успеет восстановиться к дерби, но решение о его участии будет принято в последний момент.

После возвращения в Барселону 26-летний игрок успел провести один матч в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним ассистом.

Матч Эспаньол – Барселона в 24-м туре Примеры состоится в воскресенье, 13 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.