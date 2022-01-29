Испания

Вингер прокомментировал возвращение в каталонский клуб.

Полузащитник Адама Траоре поделился своими эмоциями после перехода в Барселону на правах аренды.

"Я очень рад вернуться сюда. Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз.

Для меня это особенный момент, прошло много лет. Я вырос в этом городе, жил здесь со своей семьей и рос вместе с моими болельщиками.

Я очень рад, это очень особенный момент. Я хотел бы поделиться своим счастьем со всеми на поле, вот и все", – рассказал Траоре в комментарии пресс-службе клуба.

Траоре является воспитанником Барселоны и выступал в каталонском клубе до 2015 года. В футболке "сине-гранатовых" 26-летний вингер провел 4 поединка, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что Барселона имеет право выкупа Траоре за 30 миллионов евро.