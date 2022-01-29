Вингер прокомментировал возвращение в каталонский клуб.
Адама Траоре, twitter.com/FCBarcelona
29 января 2022, 22:34
Полузащитник Адама Траоре поделился своими эмоциями после перехода в Барселону на правах аренды.
"Я очень рад вернуться сюда. Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз.
Для меня это особенный момент, прошло много лет. Я вырос в этом городе, жил здесь со своей семьей и рос вместе с моими болельщиками.
Я очень рад, это очень особенный момент. Я хотел бы поделиться своим счастьем со всеми на поле, вот и все", – рассказал Траоре в комментарии пресс-службе клуба.
Траоре является воспитанником Барселоны и выступал в каталонском клубе до 2015 года. В футболке "сине-гранатовых" 26-летний вингер провел 4 поединка, забив 1 гол.
Ранее сообщалось, что Барселона имеет право выкупа Траоре за 30 миллионов евро.