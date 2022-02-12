Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Вильярреал и мадридский Реал.
Гарет Бэйл, Getty Images
12 февраля 2022, 16:18
Мадридский Реал в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги будет противостоять на выезде Вильярреалу.
Унаи Эмери, после победы над севильским Бетисом (2:0), предпочел увидеть с первых минут Ло Чельсо Иборру в центральной линии, а в атаку отправились Данджума и Чуквезе.
Карло Анчелотти, по сравнению с матчем против Гранады (1:0), решил использовать с первых минут Вальверде и Каземиро в центральной линии, в то время как в атаку вернулся Винисиус, а на острие отмечаем редкое появление Гарета Бэйла.
Вильярреал: Рулли — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Иборра, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено — Данджума, Чуквезе.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Эступинан, Тригерос, Диа, Пино, Манди, Гомес, Орье.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Бэйл, Асенсио, Винисиус.
Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Модрич, Йович, Васкес, Себальос, Родриго, Иско, Камавинга.
Матч Вильярреал — Реал начнется в 17:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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