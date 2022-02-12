Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Вильярреал и мадридский Реал.

Мадридский Реал в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги будет противостоять на выезде Вильярреалу.

Унаи Эмери, после победы над севильским Бетисом (2:0), предпочел увидеть с первых минут Ло Чельсо Иборру в центральной линии, а в атаку отправились Данджума и Чуквезе.

Карло Анчелотти, по сравнению с матчем против Гранады (1:0), решил использовать с первых минут Вальверде и Каземиро в центральной линии, в то время как в атаку вернулся Винисиус, а на острие отмечаем редкое появление Гарета Бэйла.

Вильярреал: Рулли — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Иборра, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено — Данджума, Чуквезе.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Эступинан, Тригерос, Диа, Пино, Манди, Гомес, Орье.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Бэйл, Асенсио, Винисиус.