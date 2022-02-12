Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги один из аутсайдеров чемпионата принимал на своем поле Сельту.

Команды провели в равной степени блеклый поединок и справедливо поделили очки. Самый реальный шанс в составе Кадиса изменить счет имел Лосано в начале второго тайма, однако не сумел переиграть Дитуро один на один, пробив точно во вратаря.

В концовке матча Сельте предоставился идеальный шанс вырвать победу — за фол Ледесмы был назначен пенальти, однако сам же голкипер и исправил свою ошибку, вытащив мяч из угла ворот.

Кадис — Сельта 0:0

На 85-й минуте Мина (Сельта) не реализовал пенальти (вратарь).

Кадис: Ледесма — Эспино, Виктор Чуст, Эрнандес, Акапо — Идрисси (Алехо, 64), Аларкон (Йонссон, 80), Алькарас, Сальви Санчес (Лукас Перес, 64) — Лосано (Переа, 64), Негредо

Сельта: Дитуро — Галан, Араухо, Айду, Мальо — Бельтран, Серви (Солари, 46), Денис Суарес (Гальядо, 76), Мендес — Санти Мина, Аспас (Тапиа, 77)

Предупреждения: Серви, Галан, Ледесма, Йонссон, Эрнандес.