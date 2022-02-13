Испания

Мадридцы пропускают очень много голов.

Атлетико в рамках поединка чемпионата Испании принимал на своем поле Хетафе и добился победы со счетом 4:3.

Для мадридцев пропущенные голы в этой встрече стали историческими. Теперь на их счету 33 пропущенных мяча в этом сезоне Ла Лиги.

Как сообщает Squawka, это наихудший показатель в эпоху работы Диего Симеоне (с 2011 года). Ранее больше всего "матрасники" пропускали в сезоне-2012/12 — 31 пропущенный гол.

Напомним, что в этом сезоне Атлетико ждет еще пятнадцать поединков чемпионата Испании, где показатель пропущенных голов станет еще хуже.