Испания

Джулиано продолжит выступать за "матрасников".

Атлетико подписал новое соглашение с сыном Диегом Симеоне — Джулиано, сообщает официальный сайт мадридцев.

Контракт с левым вингером рассчитан до лета 2025 года. На данный момент он играет за вторую команду "матрасников".

В текущем сезоне Джулиано Симеоне провел 15 поединков в составе второй команды, отметившись тремя забитыми голами.

Напомним, что ранее Диего Симеоне прокомментировал свой возможный уход из мадридского Атлетико.