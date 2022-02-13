Испания

Президент "сине-гранатовых" оценил шансы своей команду в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграл в нулевую ничью с Вильярреалом.

Президент Барселоны Жоан Лапорта после этого матча высказался о шансах своей команды завоевать чемпионский титул по итогам текущего сезона.

"Для нас это шанс продемонстрировать, что за прошедшую неделю мы стали еще сильнее, и я надеюсь, что нам это удастся.

Благодаря тому, что Реал сыграл вничью c Вильярреалом, шанс выиграть Ла Лигу еще остается. Я всегда был оптимистом по натуре и думаю, что у нас еще есть шанс выиграть этот чемпионат. Я всегда говорил, что наше время еще придет.

Матчи с Эспаньолом, Валенсией и Атлетиком крайне важны для попадания в Лигу чемпионов, и мы можем дождаться возможности совершить рывок за титулом. Если Реал не будет побеждать, а мы будем, то это возможно", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что в следующем матче Барселона встретится с Эспаньолом. Данный поединок состоится сегодня, 13 февраля, в 22:00.

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