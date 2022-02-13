Испания

Севильский клуб победил на выезде со счетом 4:2.

В рамках 24-го тура испанской Примеры Бетис обыграл на выезде Леванте со счетом 4:2.

В составе "вердибланкос" дублем отличился Набиль Фекир, а еще по голу забили Эдгар Гонсалес и Виллиам Карвальо. В составе хозяев два гола забил Дани Гомес.

Леванте – Бетис 2:4

Голы: Дани Гомес, 43, 47 – Фекир, 14, 49, Эдгар Гонсалес, 29, Вильям Карвалью,42.

Леванте: Карденас – Везу (Робер, 40), Дуарте, Касерес (Сольдадо, 66) – Мирамон (Пубиль, 73), Мальса, Мелеро (Пепелу, 73), Сон – Де Фрутос, Моралес – Дани Гомес (Барди, 66).

Бетис: Руй Силва – Бельерин, Песселья, Бартра, Морено – Эдгар Гонсалес, Виллиам Карвальо (Гарсия, 80) – Родри (Гуардадо, 66), Фекир, Тельо (Лайнес, 66) – Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).

Предупреждения: Песселья (22), Касерес (48), Бельерин (56).

Удаление: Сольдадо, 74.