Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Алавес — Валенсия, twitter.com/valenciacf
13 февраля 2022, 19:37
В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги Алавес одержал непростую победу над Валенсией со счетом 2:1.
В составе "бело-синих" отличились Мамаду Лум и Хоселу, а единственный гол гостей забил Гонсалу Гедеш.
Обзор матча:
Алавес – Валенсия 2:1
Голы: Лум, 14, Хоселу, 76 (пенальти) – Гедеш, 62 (пенальти)
Алавес: Пачеко – Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте – Пина, Лум – Джейсон (Пере Понс, 83), Эскаланте, Риоха (Мендес, 77) – Хоселу.
Валенсия: Мамардашвили – Тьерри Коррейя (Фулькье, 76), Джемерт (Гильямон, 81), Диакаби, Тони Лато – Элдер Кошта (Макси Гомес, 46), Солер (Дуро, 46), Мориба, Муса – Гедеш, Маркос Андре (Хиль, 46).
Предупреждения: Теналья, Пина, Эскаланте, Лагуардиа – Диакаби, Тони Лато, Хиль.