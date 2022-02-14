Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги состоялось каталонское дерби между Эспаньолом и Барселоной, которое привычным образом оказалось горячим настолько, что уже в компенсированное время матча арбитр дважды был вынужден доставать красные карточки. Команды тем временем обменялись сразу двумя забитыми мячами, а "блаугранас" так и вовсе были вынуждены спасаться от поражения.

Обзор матча:

Эспаньол — Барселона 2:2

Голы: Дардер, 40, Де Томас, 64 — Педри, 2, Люк де Йонг, 90+6.

Эспаньол: Диего Лопес — Видаль (Калеро, 89), Гомес, Кабрера, Педроса — Баре (Морланес, 62 (Мерида, 71)), Эррера — Вильена (Меламед, 61), Дардер — Де Томас, Пуадо.

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо (Гарсия, 46), Пике, Альба (Дембеле, 72) — Фрэнки де Йонг (Обамеянг, 62), Бускетс, Педри (Люк де Йонг, 89) — Траоре, Гави (Нико, 72), Торрес.

Предупреждения: Баре, де Вильена, Пуадо, Меламед — Пике, Гарсия, Нико.

Удалены: Меламед, 90+3 — Пике, 90+3.