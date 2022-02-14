Испания

Команда Хави снова провела невыразительный поединок в испанской Ла Лиге.

В поединке 24 тура испанской Ла Лиги Барселона в гостях чудом спалась от поражения Эспаньолу. Матч закончился со счетом 2:2.

Уже на второй минуте подопечные Хави вышли вперед — Альба получил мяч перед штрафной, после чего подал на дальнюю штангу, где Педри в касание пробил и мяч от штанги влетел в ворота.

В концовке первого тайма "блаугранас" могли увеличить свое преимущество, но сперва здорово сыграл Диего Лопес, отбивший мощный удар в исполнении Траоре, а затем Торрес пробил чуть выше ворот.

На все это хозяева ответили результативной атакой перед самым перерывом. Серхи Дардер Молл получил мяч на линии штрафной, после чего красиво пробил в дальний угол обводящим ударом, сравняв счет в матче.

В середине второго тайма футболисты Эспаньола вышли вперед. На 64 минуте Дардер одной передачей оставил не у дел всю оборону команды Хави, после чего вышедший на замену Эрик Гарсия вместо получившего травму Араухо, наблюдал как Рауль Де Томас расстрелял Тер Штегена.

В самой концовке матча, уже в компенсированное время арбитр показал сразу две красные карточки — Меламеду в составе "попугаев" и Пике у "блаугранас" — оба получили вторые предупреждения.

Спустя пару минут Барселона чудом спасла игру — на шестой компенсированной минуте вышедший на замену Люк де Йонг воспользовался пасом Траоре и сравнял счет в матче.

После 23 туров Барселона набрала 39 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Эспаньола 28 баллов и 13 строчка.

Эспаньол - Барселона 2:2

Голы: Дардер, 40, Де Томас, 64 — Педри, 2, Люк де Йонг, 90+6.

Эспаньол: Диего Лопес — Видаль (Калеро, 89), Гомес, Кабрера, Педроса — Баре (Морланес, 62 (Мерида, 71)), Эррера — Вильена (Меламед, 61), Дардер — Де Томас, Пуадо.

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо (Гарсия, 46), Пике, Альба (Дембеле, 72) — Фрэнки де Йонг (Обамеянг, 62), Бускетс, Педри (Люк де Йонг, 89) — Траоре, Гави (Нико, 72), Торрес.

Предупреждения: Баре, де Вильена, Пуадо, Меламед — Пике, Гарсия, Нико.

Удалены: Меламед, 90+3 — Пике, 90+3.