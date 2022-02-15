Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги Мальорка принимала на своем поле Атлетик и одержала победу со счетом 3:2.

Клубу из Бильбао удалось отыграть два мяча, однако благодаря голу Кубо на 88-й минуте хозяева поля все-таки добыли в свой актив три очка.

Обзор матча:

Мальорка - Атлетик 3:2

Голы: Севилья, 22, Анхель Родригес, 30, Кубо, 88 — Гарсия, 59, Беренгер, 61.

Мальорка: Рико — Маффео, Вальент, Раильо, Оливан (Коста, 90) — Севилья (Санчес, 62), Галаррета (Батталья, 90) — Кубо (Гонсалес, 90), Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 73), Дани Родригес, Мурики.

Атлетик: Симон — Лекуэ, Вивиан, Нуньес (Беренгер, 46), Баленсиага — Саррага, Весга, Даниэль Гарсия (Берчиче, 46), Муниаин — Сансет (Вильялибре, 77), Рауль Гарсия.

Предупреждения: Оливан, Анхель Родригес, Рейна, Раильо, Кубо — Саррага, Муниаин, Берчиче, Беренгер.