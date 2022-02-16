Испания

Полузащитник Севильи рассказал о трансфере в каталонский клуб.

Хорватский полузащитник Иван Ракитич в свое время выступлениями в составе гельзенкирхенского Шальке и андалузской Севильи привлек внимание каталонской Барселоны, в результате чего летом 2014 года начал свой шестилетний период выступлений в составе "блаугранас", после чего вновь вернулся в стан "нервионцев".

Этот период отметился для хорвата множеством завоеванных трофеев. Он успел подержать в руках четыре чемпионских кубка Ла Лиги (2014-16, 2017-19), четыре кубка Испании (2014/15, 2015/18), три Суперкубка Испании (2016-2019), а также главные трофеи Лиги чемпионов УЕФА (2014/15), Суперкубка УЕФА (2014/15) и Клубного чемпионата мира (2015).

Для сравнения, в составе Севильи, Шальке и швейцарского Базеля на ранних этапах карьеры Ракитич 33- летний хорват выигрывал только трофеи Лиги Европы УЕФА (2013/14), Кубка Германии (2010/11), Кубка Швейцарии (2007) соответственно.

Важность перехода в Барселону для своей дальнейшей карьеры Ракитич отмечает следующими словами:

"Я счастлив видеть, что с моей семьей сейчас все в порядке. Особенно с моими дочерями, что они здоровы, счастливы и я могу дать им хорошее образование. Семья для меня — это все. Силы и энергию я получаю именно от нее.

Что касается перехода в Барселону, то это был впечатляющий прыжок в карьере. Ожидание от момента начала выступлений за лучший на тот момент клуб в мире было невероятным. В особенности от первого сезона, в котором мы выиграли все, что только было возможно.

Но сейчас я выступаю в Севилье. Знаете, когда я приехал в этот город из Германии, я почувствовал какой-то щелчок внутри. После этого, я всегда себе говорю: "Да, я не родился севильцем, но я обязательно умру севильцем"", — заключил хорватский футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Ракитич сыграл уже 29 матчей, по четыре раза отличившись голами и результативными передачами.