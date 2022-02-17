Испания

Молодой нападающий ждет возвращения на футбольное поле.

Ансу Фати продолжает период реабилитации после серьезной травмы, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика.

Как сообщает издание Sport.es, bспанский нападающий собирается восстановиться к матчу против Реала, который состоится 20 марта.

В текущем сезоне Ансу Фати провел за Барселону 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал ассист.

Напомним, что молодой нападающий отказался от операции на бедре в пользу консервативного лечения.