Молодой нападающий ждет возвращения на футбольное поле.
Ансу Фати, getty images
17 февраля 2022, 18:58
Ансу Фати продолжает период реабилитации после серьезной травмы, которую он получил в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика.
Как сообщает издание Sport.es, bспанский нападающий собирается восстановиться к матчу против Реала, который состоится 20 марта.
В текущем сезоне Ансу Фати провел за Барселону 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал ассист.
Напомним, что молодой нападающий отказался от операции на бедре в пользу консервативного лечения.