Футболист принял решение обойтись без хирургического вмешательства.
ансу фати, Getty images
25 января 2022, 15:10
Полузащитник Барселоны Ансу Фати принял решение отказаться от хирургического вмешательства после травмы бедра, которую он получил в матче с Атлетиком в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
Представители испанца приняли решение заниматься восстановлением футболиста консервативными методами.
Точные сроки возвращения Фати на поле не оглашаются, однако указывается, что они могут регулироваться по мере прогресса хавбека.
Отметим, что относительно недавно Фати вернулся в строй после травмы подколенного сухожилья, из-за которой он пропустил 11 матчей своей команды.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать экс-хавбека Челси Оскара.