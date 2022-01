Полузащитник Барселоны Ансу Фати принял решение отказаться от хирургического вмешательства после травмы бедра, которую он получил в матче с Атлетиком в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Представители испанца приняли решение заниматься восстановлением футболиста консервативными методами.

[INJURY UPDATE]



The first team player Ansu Fati will follow a conservative recovery plan for the injury to the proximal tendon in his left hamstring. His recovery will dictate his return. pic.twitter.com/wd6FjV88qn