Испания

"Пчелы" проиграли, ведя по ходу встречи.

Райо Вальекано в рамках поединка двадцать пятого тура чемпионата Испании отправился в гости к Эльче и потерпел поражение.

"Пчелы" открыли счет в матче в начале второй половины игры, на что хозяева ответили ближе к концу матча двумя голами.

Эльче — Райо Вальекано 2:1

Голы: Карильо, 77, Понсе, 84 — Ф. Гарсия, 52

Эльче: Бадия — Барраган (Хосан, 67), Бигас (Диего Гонсалес, 90), Роко, Мохика — Фидель (Понсе, 67), Маскарель (Кике Перес, 62), Гути (Марконе, 62) — Моренте, Каррильо, Милья.

Райо Вальекано: Зидан — Балиу, Савельич (Суарес, 80), Катена, Ф. Гарсия — Гарсия, Комесанья (Сисс, 80), Оскар Валентин (Бебе, 86), Трехо — Гвардиола (Силла, 70), Паласон (Фалькао, 85).

Предупреждения: Гути, Мохика — Комесана, Катена, Силла, Баллиу