Испания

Центрбек мадридского клуба также намерен остаться в клубе.

Мадридский Реал намерен продлить контракт с центральным защитником команды Эдером Милитао, чье соглашение истекает летом 2025 года.

Дело в том, что на футболиста нацелился ряд топ-клубов Европы, а наибольшую активность проявляет лондонский Челси, сообщает Marca.

Руководство "сливочных" намерено в ближайшее время провести переговоры с окружением футболиста на предмет продления контракта. Кроме того, боссы Реала хотят внести клаусулу в контракт Милитао, чтобы обезопасить себя от интереса других клубов к футболисту.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 30 матчей в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать нападающего Усмана Дембеле летом.