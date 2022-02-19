Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 25-го тура испанской Ла Лиги Гранада принимала на своем поле Вильярреал и потерпела поражение.

"Желтая субмарина" отправила в ворота соперника четыре мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Обзор матча:

Гранада – Вильярреал 1:4

Голы: Милья, 61 (пенальти) – Груневелд, 35 (пенальти), 39, 81 (пенальти), Гомес, 90+7.

Гранада: Луиш Машимиану – Кини (Торренте, 46), Диас, Херман Санчес, Нева (Соро, 87) – Милья, Гоналон (Узуни, 13), Монторо (Петрович, 74) – Пуэртас, Молина (Кольядо, 87), Суарес.

Вильярреал: Асенхо – Орье (Фойт, 62), Манди, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 62) – Пино (Чуквуэзе, 62), Парехо, Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 82) – Ло Чельсо (Альберто Морено, 69), Груневелд.

Предупреждения: Херман Санчес, Узуни, Торренте – Груневелд, Эступиньян, Орье, Чуквуэзе, Асенхо, Иборра.

Источник: MEGOGO