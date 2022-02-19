Испания

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В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико отправился в гости к Осасуне, где сумел одержать разгромную победу.

Подопечные Диего Симеоне отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Обзор матча:

Осасуна — Атлетико 0:3

Голы: Фелиш, 3, Суарес, 59, Корреа, 89

Осасуна: Эррера — Видаль (Мартинес, 83), Крус, Д. Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 76) — Р. Гарсия (Барха, 67), Брашанац (Роберто Торрес, 67), Торро, Монкайола — Чими Авила (К. Гарсия, 67), Будимир.

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес (Фелипе, 46), Рейнилду — Льоренте (Корреа, 81), Карраско (Серрано, 82), Коке, Эррера — Суарес (Кондогбиа, 72), Жоау Феликс (Эрмосо, 82).

Предупреждения: Авилья — Врсалько, Серрано

Источник: MEGOGO