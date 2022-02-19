Испания

"Сливочные" победили дома со счетом 3:0.

В матче 25-го тура Примеры мадридский Реал обыграл на своем поле Алавес со счетом 3:0.

Счет на 63-й минуте открыл полузащитник "сливочных" Марко Асенсио. Винисиус Жуниор увеличил преимущество хозяев на 80-й минуте, а Карим Бензема реализовал пенальти на 90-й минуте.

Реал Мадрид – Алавес 3:0

Голы: Асенсио, 63, Винисиус Жуниор, 80, Бензема, 90 (пенальти).

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль (Васкес, 87), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 85) – Модрич (Родриго, 82), Каземиро, Вальверде – Асенсио (Себальос, 82), Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 85).

Алавес: Пачеко – Теналья, Миазга, Лежен, Дуарте (Химо Наварро, 83) – Пина – Джейсон (Пере Понс, 61), Эскаланте (Мендес, 72), Лум (Мойя, 83), Риоха (Вальехо, 72) – Хоселу.

Предупреждения: Модрич – Лум.