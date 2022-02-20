Испания

Уругваец оценил поединок Ла Лиги против Алавеса.

Полузащитник мадридского Реала Феде Вальверде высказался о победе в рамках Ла Лиги против Алавеса.

"Я доволен победой. Мы боролись в первом тайме, и в перерыве тренер сказал нам, что нужно больше работать над расстановкой и находить свободные места. Во втором тайме мы нашли больше свободных мест и смогли их максимально использовать, потому что у нас есть несколько быстрых игроков. Вы могли видеть, что когда мы лучше контролировали игру и проявляли больше терпения в последней трети, мы создавали больше моментов и забивали голы. Мы много работали, и у нас все получилось.

Я хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку, потому что мы играли сразу после поражения от ПСЖ и нуждались в их поддержке. Болельщики всегда подстегивают тебя, и эта победа для них, потому что они всегда идут прямо за нами.

О голе Асенсио? У него много отличных качеств, и он этого заслуживает. Он всегда усердно работает, хороший товарищ по команде и хороший человек. Он сотворил неимоверное, благодарны ему за это. Он — именно тот парень, который может решить непростой эпизод", — сказал Вальверде.

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