Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Валенсия и каталонская Барселона.

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги Валенсия на своем поле будет принимать каталонскую Барселону.

Хосе Бордалас, на фоне поражения от Алавеса (1:2), предпочел увидеть по краям обороны Фюлькье и Гайя, в то время как Альдерет дополнил Диахаби в центре защиты. Гильямон сыграет с Мориба в опорной зоне, а ближе к атаке расположатся Хиль и Солер. В атаке Гедешу кампанию составит Уго Дуро.

Хави, после ничьей против неаполитанского Наполи в Лиге Европы УЕФА (1:1), предоставил место в стартовом составе для Деста и Араухо в обороне, в то время как Бускетс и Гави вернулись в треугольник в центре поля, а Дембеле отправился на правый фланг атаки.

Валенсия: Мамардашвили — Фюлькье, Диахаби, Альдерет, Гайя — Уго Гильямон, Мориба — Хиль, Солер — Уго Дуро, Гедеш.

Запасные: Хауме, Тони Лато, Муса, Габриэль Паулиста, Рачич, Макси Гомес, Элдер Кошта, Черышев, Маркос Андре, Кюмарт, Васкес, Москера.



Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Гарсия, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Гави — Дембеле, Обамеянг, Ферран.