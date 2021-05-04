"Россонери" намерены усилить линию атаки.
Лукас Васкес, getty images
04 мая 2021, 12:40
Нападающий Реала Лукас Васкес может сменить клубную прописку.
По информации Transfermarkt, испанским форвардом заинтересовался Милан, который готов подписать футболиста ближайшим летом.
В текущем сезоне Васкес сыграл в 33-х матчах Реала, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.
Текущее соглашение 29-летнего испанца со "сливочными" рассчитано до июня 2021-го года. Источник оценивает футболиста 15 миллионов евро.