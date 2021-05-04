Италия

"Россонери" намерены усилить линию атаки.

Нападающий Реала Лукас Васкес может сменить клубную прописку.

По информации Transfermarkt, испанским форвардом заинтересовался Милан, который готов подписать футболиста ближайшим летом.

В текущем сезоне Васкес сыграл в 33-х матчах Реала, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

Текущее соглашение 29-летнего испанца со "сливочными" рассчитано до июня 2021-го года. Источник оценивает футболиста 15 миллионов евро.