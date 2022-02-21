Испания

Хозяева поля победили в баскском дерби.

Атлетик в рамках поединка 25-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Реал Сосьедад и добился победы со счетом 4:0.

Команда Марселино смогла распечатать ворота соперника лишь в середине второй половины игры, а вскоре Санчет, Вильямс и Мунианин сняли все вопросы.

Атлетик - Реал Сосьедад 4:0

Голы: Вивиан, 68, Санчет, 72, Вильямс, 80, Мунианин, 89

Атлетик: Симон — Де Маркос (Печа, 90), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90) — Д. Гарсия, Весга (Венседор, 63), Р. Гарсия (Сансет, 62) — Беренгер, Вильямс (Вильялибре, 87), Муниаин.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос — Силва (Рафинья, 62), Мерино (Гуриди, 62), Субименди — Порту (Мартин, 73), Серлот (Джуахра, 73), Ойарсабаль (Лобете, 87).

Предупреждения: Р. Гарсия, Мартинес, Д. Гарсия, Беренгер — Силва