Испания

Пьера-Эмерика Обамеянга можно поздравить с первым хет-триком в Испании.

Каталонская Барселона накануне совершила удачный визит на Месталью в гости к Валенсии в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги, одержав уверенную победу (4:1).

Валенсия — Барселона 1:4 Видео голов и обзор матча

Помимо успеха "блаугранас", данный поединок также примечателен тем, что "зимний" новичок команды Хави, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отметился не только лишь своим дебютным голом в Испании, но и уже через 15 минут оформил дубль.

По ходу второго тайма Барселоне удалось забить четвертый гол, который стал возможен благодаря дальнему удару Педри на 63-й минуте. Однако, траектории полету мяча сопутствовал заметный рикошет от спины габонского форварда, что изначально организаторы турнира не стали брать во внимание, оставив гол за полузащитником.

Тем не менее, уже спустя несколько часов после завершения встречи, комитет статистики Ла Лиги принял решение записать авторство гола именно на счет Обамеянга, посчитав случившийся отскок ключевым фактором для взятия ворот.

Таким образом, Пьер-Эмерик Обамеянг отметился уже не дублем, а целым хет-триком в игре против Валенсии, а для Педри это был первый голевой пас в сезоне.

Отметим, что сам нападающий Барселоны уже успел дать комментарий относительно прошедшей игры.

В следующем туре каталонцы на своем поле будут принимать баскский Атлетик.