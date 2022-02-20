Испания

Дубль Обамеянга помог Барселоне обыграть Валенсию

Поединок в открытом стиле со стороны обеих команд до последнего держал в напряжении, несмотря на преимущество каталонцев по счету.

Валенсия — Барселона, Getty Images

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Валенсия — Барселона 1:4

Голы: Солер, 52 — Обамеянг, 23, 38, Ф. де Йонг, 31, Педри, 63



Валенсия: Мамардашвили — Фюлькье, Диахаби, Альдерете (Кемерт, 85), Гайя (Лато, 66) — Уго Гильямон (Гомеш, 46), Мориба (Рачич, 65) — Хиль, Солер — Уго Дуро (Маркос Андре, 85), Гедеш.



Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Гарсия (Мингеса, 46), Альба — Ф. де Йонг (Педри, 60), Бускетс, Гави (Траоре, 81) — Дембеле (Нико, 71), Обамеянг (Л. де Йонг, 81), Ферран.



Предупреждения: Мориба, Уго Дуро, Лато, Солер — Альба, Араухо, Нико, Дест.