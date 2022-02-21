Испания

Нападающий "сине-гранатовых" прокомментировал хет-трик в ворота левантийцев.

Барселона в рамках поединка элитного дивизиона чемпионата Испании отправилась в гости к Валенсии на Месталью и добилась победы.

"В прошлый раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик с Арсеналом, мне нравится играть здесь... Месталья для меня как дом", — сказал нападающий после матча.

Отметим, что габонский футболист перебрался в Барселону из Арсенала на правах свободного агента в минувшее зимнее трансферное окно.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ла Лиги между Барселоной и Валенсией.