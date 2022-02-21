Испания

Наставник Барселоны прокомментировал выступления своего подопечного.

Каталонская Барселона накануне совершила удачный визит на Месталью в гости к Валенсии в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги, одержав уверенную победу (4:1).

На послематчевой пресс-конференции наставник "блаугранас" Хави Эрнандес высказался о своем подопечном — полузащитнике команды Педри.

"Педри играет краеугольную роль в игре команды — во время атак соперника он может отобрать мяч и долгое время держать его под контролем, давая отдохнуть нашим футболистам. В матче с Валенсией это было особенно заметно.

Педри — отличный футболист, самый талантливый игрок мира на данный момент. У него отлично поставленный удар, что мы сумели увидеть в этом матче. Он молод и несколько стеснителен, но у него есть все данный стать лучшим", — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Валенсия — Барселона.