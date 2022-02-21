Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Ла Лиги.

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги севильский Бетис продолжил свою погоню за соседями по городу в турнирной таблице, не без проблем обыграв Мальорку за счет пенальти под занавес основного времени.

Обзор матча:

Бетис — Мальорка 2:1

Голы: Морено, 25, Виллиан Жозе, 83 (пен.) — Мурики, 75

Бетис: Руй Силва — Морено, Руис (Гонсалес, 62), Бартра, Бельерин — Вильям Карвалью, Родригес, Каналес (Хоакин, 84), Хуанми (Тельо, 62), Фекир — Иглесиас (Виллиан Жозе, 71)

Мальорка: Рико — Коста, Раильо, Вальент, Маффео — Дани Родригес (Фер Ниньо, 70), Севилья (Батталья, 65), Руис де Галаррета (Санчес, 45+2), Кубо (Ли Кан Ин, 46) — Мурики, Анхель Родригес (Ндиайе, 46)

Предупреждения: Руис, Хуанми, Бельерин — Батталья, Мурики.

Источник: MEGOGO