Испания

Валлиец имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл летом покинет свой клуб на правах свободного агента и уже имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

Валлийцу поступили предложения от клубов Английской Премьер-Лиги и МЛС, сообщает Николо Скира.

Бэйл не спешит с принятием решения, так как хочет сосредоточиться на достойном завершении своего мадридского периода карьеры и будет рассматривать имеющиеся предложения уже по окончанию своего контракта с Реалом, который истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне на счету вингера всего пять поединков в футболке "сливочных", в которых он сумел отличиться одним забитым мячом.

Ранее ситуацию вокруг Бэйла прокомментировал наставник Реала Карло Анчелотти.