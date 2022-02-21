Валлиец имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
гарет бэйл, getty images
21 февраля 2022, 09:50
Полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл летом покинет свой клуб на правах свободного агента и уже имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.
Валлийцу поступили предложения от клубов Английской Премьер-Лиги и МЛС, сообщает Николо Скира.
Бэйл не спешит с принятием решения, так как хочет сосредоточиться на достойном завершении своего мадридского периода карьеры и будет рассматривать имеющиеся предложения уже по окончанию своего контракта с Реалом, который истекает в конце этого сезона.
В этом сезоне на счету вингера всего пять поединков в футболке "сливочных", в которых он сумел отличиться одним забитым мячом.
Ранее ситуацию вокруг Бэйла прокомментировал наставник Реала Карло Анчелотти.