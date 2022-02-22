Испания

Атакующий хавбек может покинуть испанский коллектив по окончанию сезона.

Атакующий полузащитник Вильярреала и сборной Нидерландов Арно Данжума может сменить команду по окончанию сезона.

В услугах хавбека заинтересован ряд клубов Английской Премьер-лиги, сообщает Фабрицио Романо.

Вильярреал, в свою очередь, требует за Данжуму не менее 75 млн евро. Наставник "подводников" Унаи Эмери высоко ценит талант 25-летнего футболиста и не желает с ним расставаться.

В текущем сезоне Данжума провел 21 матч в футболке Вильярреала, в которых забил 12 мячей, а также отдал три голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн ево.

Ранее Данжума рассказал о целях Вильярреала на этот розыгрыш Лиги чемпионов.