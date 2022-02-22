Испанский клуб пополнился новым футболистом.
ФОТО ФК ЛЕВАНТЕ
22 февраля 2022, 18:31
Защитник сборной Уругвая Марсело Сараччи пополнил ряды испанского Леванте, информирует пресс-служба клуба.
Контракт с 23-летним левым защитником подписан до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на три сезона.
Отметим, что Сараччи до января 2022 года принадлежал немецкому Лейпцигу, однако не играл за клуб по причине травмы.
С лета 2021 года уругваец выступал за турецкий Галатасарай на правах аренды.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.