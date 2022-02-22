Испания

Испанский клуб пополнился новым футболистом.

Защитник сборной Уругвая Марсело Сараччи пополнил ряды испанского Леванте, информирует пресс-служба клуба.

Контракт с 23-летним левым защитником подписан до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на три сезона.

Отметим, что Сараччи до января 2022 года принадлежал немецкому Лейпцигу, однако не играл за клуб по причине травмы.

С лета 2021 года уругваец выступал за турецкий Галатасарай на правах аренды.

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