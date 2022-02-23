Испания

Полузащитник Вильярреала прокомментировал ничью в матче против Ювентуса.

В домашнем противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против туринского Ювентуса испанский Вильярреал сумел обеспечить себе лишь ничейный исход (1:1).

Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "желтой субмарины" Дани Парехо, на счету которого оказался единственный мяч его команды в данной игре, оценил отчетный поединок.

"Матч был действительно очень тяжелым. Когда тебе забивают на первой минуте, это рушит игровой план. Однако, несмотря на это, мы продолжали играть в свой футбол.

Думаю, мы владели преимуществом в первом тайме и в целом заслуживали победу, учитывая сценарий игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью счастлив, так как мы играли хорошо и были на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то это — Вильярреал.

Когда играешь против таких команд и таких футболистов, как Душан Влахович, нельзя предоставлять им даже полумоментов. Он забил хороший гол. На этом уровне такие не редкость.

Когда же забивал я, то увидел свободную зону. К счастью, Капу увидел ее тоже. Пробей я по мячу чуть иначе, он, может, и не залетел бы в ворота", — заключил испанский футболист.

Ответная игра между туринским Ювентусом и испанским Вильярреалом состоится 16 марта.