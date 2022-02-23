До Эль-Классико осталось менее месяца.
реал - барселона, getty images
23 февраля 2022, 18:18
В 29-м туре испанской Ла Лиги встретятся мадридский Реал и каталонская Барселона.
Поединок состоится 20 марта на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что в следующем туре чемпионата Испании Барселоне предстоит дома встретиться с Атлетиком, а мадридский Реал в гостях сыграет против Райо Вальекано.
Ранее экс-директор "блаугранас" рассказал о процессе подписания Педри.