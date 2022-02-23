Испания

До Эль-Классико осталось менее месяца.

В 29-м туре испанской Ла Лиги встретятся мадридский Реал и каталонская Барселона.

Поединок состоится 20 марта на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

🔥🌍 #ElClásico 🌍🔥



⚽ Jornada 29

🗓 Domingo 20 de marzo

⌚ 21:00 horas

🏟 Santiago Bernabéu



🤍🤍🆚💙❤ El 𝙜𝙖𝙣𝙖𝙙𝙤𝙧 será ________. #LaLigaSantander pic.twitter.com/VrpxI1KvFk — LaLiga (@LaLiga) February 23, 2022

Отметим, что в следующем туре чемпионата Испании Барселоне предстоит дома встретиться с Атлетиком, а мадридский Реал в гостях сыграет против Райо Вальекано.

Ранее экс-директор "блаугранас" рассказал о процессе подписания Педри.