В 29-м туре испанской Ла Лиги встретятся мадридский Реал и каталонская Барселона.

Поединок состоится 20 марта на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в следующем туре чемпионата Испании Барселоне предстоит дома встретиться с Атлетиком, а мадридский Реал в гостях сыграет против Райо Вальекано.

Ранее экс-директор "блаугранас" рассказал о процессе подписания Педри.