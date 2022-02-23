Испания

Наставник Барселоны высказался о своем подопечном.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес высказался о вингере своей команды Усмане Дембеле.

Специалист считает, что француз большой профессионал и делает все, чтобы быть в стартовом составе команды.

"Усман мне очень нравится как футболист. Он оставался большим профессионалом даже тогда, когда знал, что не будет играть. Поэтому мы приняли решение о том, что он должен быть в составе наравне со всеми. Если бы он проявил непрофессионализм — все было бы иначе.

Читайте также: Тактическая эволюция Барселоны Хави: cтруктура, принципы и проактивные методы обороны

Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели, еще ничего не решено касаемо контракта", — приводит слвоа Хави Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Дембеле и Барселоны истекает летом 2022 года и стороны до сих пор не сумели его продлить. После того, как агент футболиста начал конфликтовать с клубом посредством СМИ, хавбек был исключен из состава, однако по протекции Хави все же вернулся в основную обойму команды.

Отметим, что Дембеле имеет шанс сыграть против Наполи в Лиге Европы.

Поединок состоится в четверг, 24 февраля в 22:00 по киевскому времени.