Испания

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Испании-2021/22.

У поєдинку 26-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Хетафе та мадридським Реалом, яке пройде на стадіоні Кампо де Вальекас .

Райо Вальєкано — Реал Мадрид.

Субота, 26 лютого, о 19:30. Кампо де Вальекас, Мадрид. Головний арбітр — Ісідро Діас де Мера Ескудерос (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія). пряма трансляція на Megogo.

У мадридського Реала зараз є трохи часу для того, аби остаточно зібратися з думками напередодні гри у відповідь проти французького Парі Сен-Жермен, яка запланована через півтора тижні. Проте, незважаючи на те, що колектив Карло Анчелотті в цей період матиме не так дуже-то багато матчів на внутрішній арені, відпочивати "галактикос" точно не доведеться. Навіть без урахування необхідності грати проти Реала Сосьєдад у "королівському" дербі наступних вихідних, на лідера національної першості очікує принципова зустріч із сусідами по місту в особі Райо Вальєкано.

Утім, а коли команда Андоні Іраоли взагалі перемагала востаннє у чемпіонаті? Тепер на це питання не дасть вам відразу відповіді навіть найвідданіший уболівальник "велетнів". А це було ще в середині грудня минулого року. Із того ж матчу проти Алавеса (2:1) витекло вже досить багато води, а позиції в турнірній таблиці, як бруски в настільній грі Дженга, методично діставалися з-під ніг Райо. Перед стартом туру колектив Іраоли був на одинадцятому рядку, але його чергова невдача може погіршити і цю позицію.

Реалу подібне точно не загрожує — "вершкові" все ще відриваються від Севільї на шість очок, а поки що "нервіонці" із завидною стабільністю штампують нічийні результати у своїх матчах, мадридському колективу нічого не загрожує. Тим не менш, команда Анчелотті і так уже багато разів втрачала очки за ходом поточного сезону, а співвідношення перемог та невдалих виступів у цьому випадку становить приблизно 2:1. Щастить лише в тому плані, що переслідувачі цього сезону проводять ще гірше.

За версією букмекерів, лідера в подальшому протистоянні виявити досить легко. Так, на перемогу Реала пропонується коефіцієнт 1,70, тоді як потенційний успіх Райо Вальєкано оцінюється показником 5,20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4,24.

Не зіграють: Лопес, Меркеланс — Алаба, Бейл, Гутьєррес, Пітер, Бланко, Фернандес.

Результати останніх очних зустрічей Ла Ліги

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