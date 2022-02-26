Испания

Відбувся черговий матч іспанського чемпіонату.

Хетафе в поєдинку 26-го туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обмінявся голами з Алавесом. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Вже на 32 хвилині господарі залишилися у меншості після вилучення з поля Хорхе Куенкі. Наприкінці першого тайму Алавес вийшов уперед зусиллями Гонсало Ескаланте.

У початковій фазі другого тайму команди обмінялися голами — на гол господарів у виконанні Енеса Унала, гості відповіли влучним ударом Едгара Мендеса Ортегі. Проте останнє слово було за господарями – на 72 хвилині Унал оформив дубль.

Після 26 турів Хетафе набрав 27 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а в Алавеса 21 бал та 18 рядок.

Хетафе – Алавес 2:2

Голи: Унал, 55, 72 – Ескаланте, 45+1, Мендес, 56.