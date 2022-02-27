Испания

Перемогу "біло-блакитним" приніс забитий м'яч у виконанні Елустондо.

У поєдинку 26 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на своєму полі обіграв Осасуну з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний м'яч був забитий на початку другого тайму, коли на 52-й хвилині Елустондо, якому результативну передачу виконав Ісак.

Після 25 турів Реал Сосьєдад набрав 41 очко і знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці, а в Осасуни 32 бали та 11 рядок.

Реал Сосьєдад — Осасуна 1:0

Гол: Елустондо, 52.