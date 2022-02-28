Испания

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Каталонська Барселона в рамках 26-го туру іспанської Прем’єр-ліги зуміла на Камп Ноу продовжити свою серію з поєдинків з чотирма забитими м’ячами. На цей раз, постраждав баскський Атлетік, над яким "блаугранас" познущалися наприкінці зустрічі.

Огляд матчу:

Барселона — Атлетік 4:0

Голи: Обамеянг, 37, Дембеле, 73, Л. де Йонг, 90, Депай, 90+4.

Барселона: тер Штеген — Алвес, Араухо, Піке, Дест — Гаві (Ф. де Йонг, 67), Бускетс (Ніко, 87), Педрі — Траоре (Депай, 82), Обамеянг (Л. де Йонг, 86), Ферран (Дембеле, 67).

Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Альварес (Мартінес, 46), Баленсіага — Саррага (Н. Вильямс, 67), Весга (Д. Гарсія, 67), Венседор, Серрано — Вільялібре (І. Вільямс, 77), Р. Гарсія (Сансет, 46).

Попередження: Бускетс, Піке — Баленсіага.